Девы наслаждаются настоящим, Весы начинают новую жизнь: что ждет каждый знак с 14 по 20 августа

Овен На неделе придется избавляться от старых хвостов. Не паникуйте и спокойно делайте свою работу, к сроку успеете. В личных отношениях наступит непростой период воюющей апатии — накопилось раздражение, которое захочется выместить на партнера. У нас есть предложение получше: сначала уделите время себе любимой (займитесь спортом или приятным хобби), а затем возвращайтесь домой к кавалеру довольной и счастливой. Поверьте, ругаться вам не захочется. Телец У Тельцов куча сил и энергии. Направьте это богатство в мирное русло: в начале недели проведите деловые переговоры, а в конце займитесь финансовыми вопросами. На выходных вы получите важную новость, которая пригодится в будущем. Наш совет: не делитесь своими планами с окружающими, иначе спугнете удачу.

Близнецы Близнецам скучать некогда, впереди много дел: нужно помочь родным, решить проблемы на работе и разобраться с планами на будущее. В такой суматохе можно закрутиться и забыть о собственных интересах. Не вздумайте этого делать. Внимательно относитесь к своему здоровью и чаще отдыхайте, иначе надолго вас не хватит.

Рак

На этой неделе Рак — самый ленивый знак. Не ругайте себя, просто в последнее время вы много трудились, поэтому сейчас организм требует отдыха. Расслабляйтесь, сегодня вы можете себе это позволить. Проваляйтесь на диване за просмотром любимого фильма, прогуляйтесь в парке или займитесь спортом. Приобщайте к этим занятиям вторую половину, отношениям такой досуг будет только на пользу.

Лев

Львам удается блестяще решать деловые вопросы, а вот над личной жизнью и душевным равновесием придется поработать. Как? Сначала наденьте маску на себя (займитесь реализацией целей и желаний), а затем честно обсудите с партнером накопившиеся проблемы. Отстаивайте личные границы и предлагайте конструктивные варианты решения трудностей. Обещаем, вас услышат.

Дева

Сколько можно работать! Забудьте про планы на будущее и наслаждайтесь настоящим. Спонтанность — ваш конек. Махните в неожиданное путешествие, позвоните старым друзьям или откройте для себя новое увлечение. Сейчас удачное время для страстных романов и прогулок под луной. Осенью вам будет, что вспомнить.

Весы

Хотели начать новую жизнь с понедельника? Сейчас самое время, чтобы выйти из токсичных отношений, уволиться с нелюбимой работы и послать в поселок Ляппясюрья (Республика Карелия) вредного знакомого. Освободите в своей жизни место для нового опыта. Скоро все будет!

Скорпион

Скорпионов будет распирать от наплыва креативных идей. Действуйте и воплощайте в жизнь задуманное. В середине недели вы захотите «уйти в творчество», а техническую часть работы делегировать другим. Знайте, хорошим это не закончиться. Лучше выделите время и самостоятельно проработайте сложные моменты.

Стрелец

Предстоящая неделя для вас будет благоприятной. В понедельник-вторник могут возникнуть неожиданные трудности на работе. Не спешите их решать, скорее всего, к среде они потеряют свою актуальность. На личном фронте царит любовь и гармония. Расслабляйтесь и наслаждайтесь этим периодом.

Козерог

В начале недели Козероги словно окажутся на распутье: придется выбирать направление, по которому вы зашагаете в светлое будущее. Как принять верное решение? Вспомните прошлый опыт и меньше доверяйте советам других, тогда не промахнетесь.

Водолей

Готовьтесь, вас ждет негатив окружающих. Не спешите обороняться или нападать на своих обидчиков. Возможно, в такой критике есть доля правды. Проанализируйте последние неудачи, сделайте работу над ошибками и вперед! Уверены, на этот раз все получится.

Рыбы