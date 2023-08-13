Астролог рассказала, как правильно использовать энергию новолуния 16 августа

Публичным людям и их окружению необходимо быть осторожными 16 августа. Об этом рассказала астролог Искра Бозон. Она отметила, что на этот день приходится последнее новолуние лета, которое повлияет на все знаки зодиака энергией Льва, пишет Life.

По словам астролога, в этот период хорошо запускать чёрный пиар. Однако для сохранения репутации лучше не организовывать публичные мероприятия, не привлекать внимание.

Лучше всего направить энергию новолуния в творчество, считает она. Также будет нелишним делать акцент на романтику, развитие и планирование будущего. При этом в новолуние есть риск возникновения неадекватных амбиций из-за напряжения от Урана и Юпитера.