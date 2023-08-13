Любимчики звезд: Глоба назвала три знака зодиака, которые ступят на белую полосу 13 августа
- 13 августа 15:45
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- Служба новостей
Гороскоп на 13 августа, составленный Тамарой Глобой, призывает представителей всех знаков зодиака настроиться на позитив. Это позволит им успешно справляться с любыми ситуациями, принимая решения, основываясь на интуиции.
Овнам рекомендуется акцентировать внимание на общении с окружающими. Именно в процессе общения они поймут, что нужно изменить в своих действиях, чтобы достичь желаемого. Важно проявлять больше внимания и быть готовыми слушать других.
У Стрельцов наступит благоприятный день для укрепления здоровья. Они могут смело обращаться за консультациями к специалистам и заботиться о своем физическом и психическом благополучии.
Водолеям рекомендуется уделить время занятиям спортом. Тренировки будут удачными и помогут снять накопившееся напряжение.
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