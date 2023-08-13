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Любимчики звезд: Глоба назвала три знака зодиака, которые ступят на белую полосу 13 августа

Любимчики звезд: Глоба назвала три знака зодиака, которые ступят на белую полосу 13 августаФото из соцсетей

Гороскоп на 13 августа, составленный Тамарой Глобой, призывает представителей всех знаков зодиака настроиться на позитив. Это позволит им успешно справляться с любыми ситуациями, принимая решения, основываясь на интуиции.

Овнам рекомендуется акцентировать внимание на общении с окружающими. Именно в процессе общения они поймут, что нужно изменить в своих действиях, чтобы достичь желаемого. Важно проявлять больше внимания и быть готовыми слушать других.

У Стрельцов наступит благоприятный день для укрепления здоровья. Они могут смело обращаться за консультациями к специалистам и заботиться о своем физическом и психическом благополучии.

Водолеям рекомендуется уделить время занятиям спортом. Тренировки будут удачными и помогут снять накопившееся напряжение.

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