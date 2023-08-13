Любимчики звезд: Глоба назвала три знака зодиака, которые ступят на белую полосу 13 августа

Гороскоп на 13 августа, составленный Тамарой Глобой, призывает представителей всех знаков зодиака настроиться на позитив. Это позволит им успешно справляться с любыми ситуациями, принимая решения, основываясь на интуиции.

Овнам рекомендуется акцентировать внимание на общении с окружающими. Именно в процессе общения они поймут, что нужно изменить в своих действиях, чтобы достичь желаемого. Важно проявлять больше внимания и быть готовыми слушать других.