В Анапе арестовали мать, которая убила грудного ребенка

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — написали в telegram-канале ведомства. Там отметили, что продолжают расследование по обвинению 20-летней местной жительницы в убийстве 3-месячного сына.

В Анапе арестовали женщину, которая убила своего сына. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как сообщили в канале, женщина нанесла ребенку удар ножом. Свидетелями жуткой расправы стали родителя девушки, кторые вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка и госпитализировали его мать. Позже, во время допроса она признала свою вину. В отношении обвиняемой также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, пишет URA.ru.