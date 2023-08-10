В Сыктывкаре приступили к ремонту участка трассы до Большой объездной
- 16:30 10 августа
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- Служба новостей
В столице Коми стартовал ремонт участка трассы, ведущей от поворота на полигон ТБО до Большой объездной дороги, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.
Этот отрезок знаком многим автомобилистам, включая собственников дач Дырносского массива, Находки, Човских зорь и так далее. Ещё этот участок протяжённостью 1,5 км фактически является одним из въездов в город.
"Сейчас подрядчик фрезерует старый слой дорожного покрытия. На время ремонта перекрытия этого участка для движения автомобилей не будет. Завершить все работы планируется до конца августа", – сообщил глава Сыктывкара Владимир Голдин у себя в соцсетях.
Ремонт этого отрезка стал возможным благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и экономии, достигнутой в ходе проведения электронных аукционов по определению подрядчиков по другим дорогам из перечня БКД на этот год. Напомним, в 2023 году по БКД в столице идёт ремонт свыше 20 километров дорог на 23 участках в различных частях города и пригорода.
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