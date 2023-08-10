В Сыктывкаре приступили к ремонту участка трассы до Большой объездной

В столице Коми стартовал ремонт участка трассы, ведущей от поворота на полигон ТБО до Большой объездной дороги, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Этот отрезок знаком многим автомобилистам, включая собственников дач Дырносского массива, Находки, Човских зорь и так далее. Ещё этот участок протяжённостью 1,5 км фактически является одним из въездов в город.