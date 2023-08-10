Чего стоит избегать Овнам, Ракам, Львам и Девам в августе: пророчество Глобы

Овнам нужно быть начеку весь месяц. Этому знаку зодиака стоит присматриваться к тому, что происходит вокруг них. Звезды советуют им поумерить пыл и не ссориться с близкими. Под ударом могут оказаться и финансы. Лучше проявить экономию.

Август потребует от Раков собранности, особенно в имущественных делах. Им придется уделить внимание жилищным вопросам. Осторожность нужно проявить в транспорте и к личному средству передвижения, если таковое имеется.

Львы могут стать жертвами собственных страстей, если поддадутся на обольщение. Это приведет к разочарованию. Звезды также советуют им не тратить деньги на пустяки.

Материальные потери могут коснутся и Дев. Также есть риск рассориться с близкими и партнером, сообщает Телепрограмма.