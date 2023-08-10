Чего стоит избегать Овнам, Ракам, Львам и Девам в августе: пророчество Глобы
- 15:40 10 августа
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- Служба новостей
Овнам нужно быть начеку весь месяц. Этому знаку зодиака стоит присматриваться к тому, что происходит вокруг них. Звезды советуют им поумерить пыл и не ссориться с близкими. Под ударом могут оказаться и финансы. Лучше проявить экономию.
Август потребует от Раков собранности, особенно в имущественных делах. Им придется уделить внимание жилищным вопросам. Осторожность нужно проявить в транспорте и к личному средству передвижения, если таковое имеется.
Львы могут стать жертвами собственных страстей, если поддадутся на обольщение. Это приведет к разочарованию. Звезды также советуют им не тратить деньги на пустяки.
Материальные потери могут коснутся и Дев. Также есть риск рассориться с близкими и партнером, сообщает Телепрограмма.
«Берегите имущество, особенно в середине месяца», — добавила астролог.
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