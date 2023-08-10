В Сыктывкаре перекроют Малую объездную и поменяют маршрут двух автобусов
- 09:35 10 августа
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- Служба новостей
В Сыктывкаре на время проведения мероприятий, посвященных Дню физкультурника, будет ограничено движение транспорта на Малой объездной, сообщили в мэрии. Также временно изменится схема движения автобусов по маршрутам №№ 1 и 28.
Движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
- с 23.00 часов 12 августа до 17.00 часов 13 августа 2023 года будет перекрыт въезд на парковку ТЦ "Макси" со стороны Малой объездной;
- с 08.00 до 15.00 часов 13 августа будет перекрыто движение транспорта на всю ширину проезжей части Малой объездной от Октябрьского проспекта до ул. Дырносской;
- с 08.00 до 15.00 часов 13 августа будет перекрыт въезд со двора на Малую объездную возле дома № 33 по ул. Петрозаводской.
Движение общественного транспорта с 23:00 часов 12августа до 17:00 часов 13 августа будет осуществляется по следующим утвержденным схемам:
- маршрут № 1 — в прямом и обратном направлении: ул. Петрозаводская — Октябрьский пр-кт — Октябрьский пр-кт — ул. Петрозаводская — далее по маршруту.
- Незадействованные остановочные пункты: "ТРЦ "Макси" (стоянка, конечная).
- Временные остановочные пункты: "ТРЦ "Макси" ( Октябрьский пр-кт).
- маршрут № 28 —в прямом и обратном направлении: ул. Петрозаводская — Октябрьский пр-кт — Октябрьский пр-кт — ул. Петрозаводская — далее по маршруту.
- Незадействованные остановочные пункты: "ТРЦ "Макси", стоянка, конечная.
- Временные остановочные пункты: "ТРЦ "Макси", Октябрьский проспект.
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