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В Сыктывкаре перекроют Малую объездную и поменяют маршрут двух автобусов

В Сыктывкаре перекроют Малую объездную и поменяют маршрут двух автобусов

В Сыктывкаре на время проведения мероприятий, посвященных Дню физкультурника, будет ограничено движение транспорта на Малой объездной, сообщили в мэрии. Также временно изменится схема движения автобусов по маршрутам №№ 1 и 28.

Движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

  • с 23.00 часов 12 августа до 17.00 часов 13 августа 2023 года будет перекрыт въезд на парковку ТЦ "Макси" со стороны Малой объездной;
  • с 08.00 до 15.00 часов 13 августа будет перекрыто движение транспорта на всю ширину проезжей части Малой объездной от Октябрьского проспекта до ул. Дырносской;
  • с 08.00 до 15.00 часов 13 августа будет перекрыт въезд со двора на Малую объездную возле дома № 33 по ул. Петрозаводской.

Движение общественного транспорта с 23:00 часов 12августа до 17:00 часов 13 августа будет осуществляется по следующим утвержденным схемам:

  • маршрут № 1 — в прямом и обратном направлении: ул. Петрозаводская — Октябрьский пр-кт — Октябрьский пр-кт — ул. Петрозаводская — далее по маршруту.
  • Незадействованные остановочные пункты: "ТРЦ "Макси" (стоянка, конечная).
  • Временные остановочные пункты: "ТРЦ "Макси" ( Октябрьский пр-кт).
  • маршрут № 28 —в прямом и обратном направлении: ул. Петрозаводская — Октябрьский пр-кт — Октябрьский пр-кт — ул. Петрозаводская — далее по маршруту.
  • Незадействованные остановочные пункты: "ТРЦ "Макси", стоянка, конечная.
  • Временные остановочные пункты: "ТРЦ "Макси", Октябрьский проспект.

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