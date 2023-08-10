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Купите лотерейный билет: Глоба выделила знак, который сорвет жирный куш в августе

Купите лотерейный билет: Глоба выделила знак, который сорвет жирный куш в августеСкриншот из видео

Астролог Тамара Глоба в прогнозе на август 2023 года выделила единственный знак, который сорвет настоящий куш.

Дева

Представители земного знака - главные счастливчики августа. Перед Девами откроется денежный коридор: им стоит приготовиться к финансовой фортуне. Жизнь покажет новые источники дохода.

Кроме того, можно ждать позитивных перемен на работе: это может быть премия или участие в перспективном проекте, который принесет не только хорошую прибыль, но и бесценный опыт и полезные знакомства.

На финансовых аспектах звезды не остановятся: созвездия будут благоволить Девам во всех начинаниях, особенно повезет творческим представителям знака - писателям и художникам.

Август подарит Девам море эмоций, а также запустит реализацию планов. Павел Глоба советует не бояться перемен, последний месяц лета перевернет жизнь Дев, но только в лучшую сторону.

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