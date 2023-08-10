Потери Тельцов и знакомства Раков: гороскоп на 10 августа

Сегодня не стоит много болтать и давать обещания, которые вы не в состоянии выполнить. Вторая половина дня хорошо подходит для финансовых расчетов. Овен

Хороший благоприятный день. У людей, занятых в социальной сфере, появится шанс поправить финансовое положение, сделав вложение в интересный проект. Усердие в работе, сосредоточенность на своей цели — главный аспект, от которого зависит благосостояние.

Телец

Не самый благоприятный день для любых сфер жизни. Тщательно обдумывайте принимаемые вами решения, существует большой риск потери семьи или благосостояния. Любыми способами пытайтесь сохранить равновесие в делах и отношениях.

Близнецы

Проявляйте себя, воплощайте в жизнь ваши желания, задумки, планы. Сегодняшний день будет лучшим помощником в этом. Если вы проявите твердость и настойчивость, у вас все получится. Но не делитесь своими планами с малознакомыми людьми, это может вам помешать.

Рак

Возобновите общение со старыми друзьями. Есть вероятность, что от кого-то из них поступит очень полезная и информация. Также ищите новые знакомства. Вполне возможно, что найденный вами новый знакомый впоследствии станет для вас близким другом.

Лев

Не оставляйте неоконченную работу, это может плохо повлиять на дальнейшие действия. Вы можете что-то упустить, в результате нужно будет многое поменять, чтобы прийти к первоначальной цели. Деловые встречи сегодня тоже не внесут ясности, лучше их перенести на другой день.

Девы

Постарайтесь не пропустить возможные проблемы со здоровьем. Не игнорируйте такие симптомы, как усталость или раздражительность, это говорит о том, что вы морально и эмоционально истощены.

Весы

Справиться с жизненными невзгодами вам помогут родственники, коллеги и просто хорошие люди, можно полностью положиться на них. Не опускайте голову, у вас достаточно сил.

Скорпион

Очень неплохой день, особенно для запланированных поездок, дальних путешествий, выездов на природу или просто занятий спортом. Вам не всегда играет на руку ваша доверчивость, кто-то может воспользоваться таким положением.

Стрелец

Постарайтесь сегодня избегать агрессивных и грубых действий по отношению к своим близким и любимым. Они от вас ждут понимания, так дайте им его. Даже если что-то пошло не так и в этом виноваты не вы, проявите такт и тщательно подбирайте слова при разговоре.

Козерог

Сегодня прошлые проступки и обиды дадут о себе знать. Если вы знаете людей, которых обидели, лучше извиниться. Вы изменились, ваше мировоззрение стало другим, не дайте грузу прошлых ошибок давить на вас. Проявите великодушие, исправьте то, что возможно. И вы почувствуете прилив новых сил и легкость.

Водолей

Пустой день: хлопоты, никому не нужные разговоры. Этот день не принесет ни плохого, ни хорошего. Не принимайте никаких важных решений, ничего хорошего из этого не выйдет, расслабьтесь и просто отдохните, не тратьте зря свою энергию.

Рыбы