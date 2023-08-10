В Коми пенсионерке обещали компенсацию за БАДы, а после украли с ее карты 135 тысяч рублей

В Вуктыле 78-летняя пенсионерка хотела получить компенсацию за некачественные БАДы, а в итоге лишилась последних накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.



Как указано в материалах дела, женщине позвонили неизвестные и представились специалистами учреждения, которое помогает гражданам получить компенсацию за некачественные медицинские препараты.



Злоумышленник убедил пенсионерку в том, что в ее руки попали некачественные препараты, поэтому ей, как обманутому клиенту, полагается сертификат. А чтобы получить денежные средства, необходимо лишь оплатить транспортные расходы и страховку. В течение недели мошенники ежедневно общались с потерпевшей и смогли выманить у нее 135 тысяч рублей личных накоплений. Обещанного сертификата женщина так и не получила и обратилась в полицию.



Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).



Напомним, ранее в Коми мошенники обманули пенсионерку, представившись сотрудниками социального фонда. Они пообещали женщине дополнительную выплату, а после заполучили данные карты потерпевшей, откуда списали почти 100 тысяч рублей.