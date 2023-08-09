Бизнес-леди хочет организовать конкурс красоты “Миссис Сыктывкар”
- 9 августа 17:02
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- Служба новостей
46-летняя Любовь Тихомирова из Сыктывкара участвовала в конкурсе красоты “Миссис Россия-2023” и получила там титул Woman Star world. Женщина до сих пор испытывает приятные эмоции от события и планирует в скором времени организовать в столице Коми аналогичное мероприятие. “Про Город” узнал у сыктывкарки, была ли на конкурсе конкуренция и для чего участвовать в подобных конкурсах.
Любовь Тихомирова ведет бизнес в Сыктывкаре — у нее свой салон красоты. Женщина замужем и воспитывает дочь. Кстати, семья полностью поддержала сыктывкарку.
“Родные меня поддержали в желании участвовать в конкурсе, особенно муж. Он сказал: “Езжай, все будет хорошо”. В Москву я ездила одна. На подготовку у меня ушло около 150 000 рублей вместе с проживанием”, — поделилась Любовь.
Бизнес-леди рассказала, что попала на конкурс практически случайно:
“В ноябре 2022 года я сходила на фотосессию, так, для себя. Потом готовые фотографии показала подружке. Она живет в Геленджике, у нее тоже свой салон красоты и она дружна с организаторами проекта “Миссис Геленджик”. Им она и показала мои фотографии. Они пригласили участвовать меня в конкурсе, а еще и стать партнером. Я полетела в феврале 2023 года участвовать в “Миссис Геленджик”. Там мне уже предложили ехать на “Миссис Россия”. Конечно, я хотела посмотреть, что и как на подобном мероприятии, хотела окунуться в эту атмосферу”.
На конкурсе “Миссис Россия” у участниц было несколько выходов на сцену. Среди них была видеовизитка, поэтический конкурс и рассказ о себе.
“На конкурсе все участницы — бизнесвумен. Между нами не было особой конкуренции, все женщины дружные. По-настоящему звездные, взрослые и серьезные”, — отметила Любовь Тихомирова.
Номинация Woman Star world для Любови оказалась сюрпризом, потому что, по словам сыктывкарки, сначала ее хотели признать “Миссис пышные формы”:
“На победу я не претендовала. На главную номинацию надо быть готовой внутренне. По моим личным ощущениям, у меня еще не так много достижений. Конкурсом я очень довольна, все прошло на высшем уровне. Все участницы настолько красивые, настолько сказочные, у всех нас совпала энергетика так, что даже на тренинги мы приходили в похожих нарядах. На конкурсе было столько любви, столько внимания”.
Теперь Любовь твердо решила организовать конкурс красоты в Сыктывкаре. Женщина рассказала, пришла ли к ней слава после громкого участия на конкурсе:
“Слава? Я не знаю, что это такое. Отношусь к этому всему по-простому. Да, сейчас обо мне пишут, все поздравляют, хвалят, какая я молодец. Но, как говорит организатор конкурса “Миссис Россия” Алла Маркина, корона и титул — это не самое главное. Главное то, что мы творим своими руками. Да, конечно, я теперь являюсь амбассадором конкурса “Миссис Россия” в столице Коми. Сейчас я выдохну и дней через 10 дней начну подготовку к “Миссис Сыктывкар”. При этом я решила, что теперь каждый год буду ездить на “Миссис Россия” в качестве участницы и помощницы”.
Сыктывкарка объяснила, для чего она решила создать конкурс красоты для замужних женщин в столице Коми:
“Года три я вынашиваю идею сделать аналогичный конкурс красоты в Сыктывкаре. В бьюти-сфере я более шести лет и через мои руки прошли сотни красавиц, которые не реализовали свой потенциал. Мне захотелось сделать их счастливыми. Очень хочется, чтобы каждая девочка показала себя, свои возможности, заявила о себе. Многие из них бизнес-вумен, не просто мамочки. Им приходится всю жизнь пахать, заниматься своим делом, вести домашнее хозяйство и они в этой рутине погрязли. Мне хочется доставить этим женщинам ту радость, которую я сама испытала на этом конкурсе”.
Финал конкурса прошел 6 августа в Москве. Всего участвовали 35 замужних женщин с разных городов России. Самой взрослой стала Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода — ей 56 лет. В жюри были народный артист РФ Юрий Антонов, актер Алексей Куличков и “Миссис Россия-2022” Нина Банная. Ведущими конкурса были актер Оскар Кучера и обладательница титула "Миссис Россия — 2020" Дарья Иванова.
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