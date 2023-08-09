Бизнес-леди хочет организовать конкурс красоты “Миссис Сыктывкар”

46-летняя Любовь Тихомирова из Сыктывкара участвовала в конкурсе красоты “Миссис Россия-2023” и получила там титул Woman Star world. Женщина до сих пор испытывает приятные эмоции от события и планирует в скором времени организовать в столице Коми аналогичное мероприятие. “Про Город” узнал у сыктывкарки, была ли на конкурсе конкуренция и для чего участвовать в подобных конкурсах.

Любовь Тихомирова ведет бизнес в Сыктывкаре — у нее свой салон красоты. Женщина замужем и воспитывает дочь. Кстати, семья полностью поддержала сыктывкарку.

“Родные меня поддержали в желании участвовать в конкурсе, особенно муж. Он сказал: “Езжай, все будет хорошо”. В Москву я ездила одна. На подготовку у меня ушло около 150 000 рублей вместе с проживанием”, — поделилась Любовь.

Бизнес-леди рассказала, что попала на конкурс практически случайно: