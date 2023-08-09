Михаил Лабковский объяснил, как отличить здоровую любовь к себе от эгоизма

Психолог Михаил Лабковский часто сталкивается с тем, что люди путают здоровую любовь к себе и эгоизм. В своем Telegram-канале Михаил напомнил, что между этими понятиями нет ничего общего и буквально на пальцах объяснил, как отличить одно от другого.

1. Когда я люблю себя: делаю то, что сам хочу. Когда у меня нарциссические черты: я заставляю других делать то, что я хочу.