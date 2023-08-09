Ни капли пальмы, одно какао: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада

Россияне любят шоколад, и это не раз подтверждали статистические исследования. Но какой продукт купить, чтобы жестоко не разочароваться? На этот вопрос ответили в Роскачестве.

Эксперты отмечают, что качественным считается шоколад, сделанный в соответствии с технологией, регламентами безопасности, без применения кокосового или пальмового масла - из молока, сливок, какао.