Ни капли пальмы, одно какао: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада
- 9 августа 19:10
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- Служба новостей
Россияне любят шоколад, и это не раз подтверждали статистические исследования. Но какой продукт купить, чтобы жестоко не разочароваться? На этот вопрос ответили в Роскачестве.
Эксперты отмечают, что качественным считается шоколад, сделанный в соответствии с технологией, регламентами безопасности, без применения кокосового или пальмового масла - из молока, сливок, какао.
На полках российских магазинов к радости покупателей есть хороший шоколад, заверили в Роскачестве. Пять из пяти возможных баллов получили более 10 торговых марок по результатам исследования. Однако российские стандарты качества более строгие и тут из десятки топовых марок высшую оценку получили только пять брендов.
В сегменте молочного шоколада это: Sobranie, "Аленка", "Конфил", "Победа Вкуса" и "Яшкино". Среди марок горького шоколада лидерство отдали "Бабаевскому", Alpen Gold и "ВкусВиллу".
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