Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре временно изменится маршрут движения автобусов

В Сыктывкаре временно изменится маршрут движения автобусов

В связи с празднованием Дня Эжвинского района 12 августа будет  ограничено движение по всей ширине проезжей части улицы Мира от дома № 8/2 до дома 28 с 08.00 до 22.30 часов.

Движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:

Маршрут № 12

- остановки в обратном направлении: «ул. Весенняя» — «3-й микрорайон» — «2-й микрорайон» — «1-й микрорайон»  — «Фабрика Союз» — «Школа» — «СЛТ» — «АЗС» — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в обратном направлении:

«Комарова», «ДКБ», «Военкомат», «ГИБДД».

Временные остановочные пункты в обратном направлении:

«Фабрика Союз», «Школа», «СЛТ», «АЗС».

Маршрут № 54 (с 08.00 до 17.00)

- остановки в обратном направлении: «5-й микрорайон» —  «Больничный комплекс» — «2-й микрорайон» — «Дворец спорта» — «Комарова» — «Фабрика Союз» — «Школа» —  «СЛТ» — «ГИБДД» — «СЛТ» — далее по маршруту..

Незадействованные остановочные пункты в обратном направлениях:

«ДКБ», «Военкомат».

Временные остановочные пункты в обратном направлении:

«Комарова», «Фабрика союз», «Школа», «СЛТ», «ГИБДД».

Маршрут № 54 (с 18.30 до 22.30)

- остановки в обратном направлении: «5-й микрорайон», «Больничный комплекс» — ул. Маяковского — правый поворот на пр. Бумажников — «2-й микрорайон» — «Фабрика Союз» — «Школа» — «СЛТ» — «ГИБДД» — «СЛТ» — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты в обратном направлениях:

«2-й микрорайон», «Дворец спорта», «ДКБ», «Военкомат».

Временные остановочные пункты в обратном направлении:

«2-й микрорайон» (по ул. Бумажников), «Фабрика Союз»,  «Школа», «СЛТ», «ГИБДД».

Маршрут № 21 (кольцевой)

- остановки: «ул. Весенняя» — «3-й микрорайон» — «2-й микрорайон» — «1-й микрорайон»  — «Фабрика Союз» — «Школа» — «СЛТ» — «ГИБДД» — «СЛТ» — далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты:

  • «Комарова», «ДКБ», «Военкомат».

...

  • 0

Популярное

Последние новости