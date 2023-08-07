В Сыктывкаре временно изменится маршрут движения автобусов

В связи с празднованием Дня Эжвинского района 12 августа будет ограничено движение по всей ширине проезжей части улицы Мира от дома № 8/2 до дома 28 с 08.00 до 22.30 часов.

Движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам: