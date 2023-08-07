В Сыктывкаре временно изменится маршрут движения автобусов
- 16:30 7 августа
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В связи с празднованием Дня Эжвинского района 12 августа будет ограничено движение по всей ширине проезжей части улицы Мира от дома № 8/2 до дома 28 с 08.00 до 22.30 часов.
Движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:
Маршрут № 12
- остановки в обратном направлении: «ул. Весенняя» — «3-й микрорайон» — «2-й микрорайон» — «1-й микрорайон» — «Фабрика Союз» — «Школа» — «СЛТ» — «АЗС» — далее по маршруту.
Незадействованные остановочные пункты в обратном направлении:
«Комарова», «ДКБ», «Военкомат», «ГИБДД».
Временные остановочные пункты в обратном направлении:
«Фабрика Союз», «Школа», «СЛТ», «АЗС».
Маршрут № 54 (с 08.00 до 17.00)
- остановки в обратном направлении: «5-й микрорайон» — «Больничный комплекс» — «2-й микрорайон» — «Дворец спорта» — «Комарова» — «Фабрика Союз» — «Школа» — «СЛТ» — «ГИБДД» — «СЛТ» — далее по маршруту..
Незадействованные остановочные пункты в обратном направлениях:
«ДКБ», «Военкомат».
Временные остановочные пункты в обратном направлении:
«Комарова», «Фабрика союз», «Школа», «СЛТ», «ГИБДД».
Маршрут № 54 (с 18.30 до 22.30)
- остановки в обратном направлении: «5-й микрорайон», «Больничный комплекс» — ул. Маяковского — правый поворот на пр. Бумажников — «2-й микрорайон» — «Фабрика Союз» — «Школа» — «СЛТ» — «ГИБДД» — «СЛТ» — далее по маршруту.
Незадействованные остановочные пункты в обратном направлениях:
«2-й микрорайон», «Дворец спорта», «ДКБ», «Военкомат».
Временные остановочные пункты в обратном направлении:
«2-й микрорайон» (по ул. Бумажников), «Фабрика Союз», «Школа», «СЛТ», «ГИБДД».
Маршрут № 21 (кольцевой)
- остановки: «ул. Весенняя» — «3-й микрорайон» — «2-й микрорайон» — «1-й микрорайон» — «Фабрика Союз» — «Школа» — «СЛТ» — «ГИБДД» — «СЛТ» — далее по маршруту.
Незадействованные остановочные пункты:
- «Комарова», «ДКБ», «Военкомат».
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