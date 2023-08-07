Сыктывкарка с диабетом рассказала, что в аптеках города нет инсулина
- 16:20 7 августа
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- Екатерина Барандова
11 июля 2023 года Минздрав опубликовал рапорт о полном обеспечении льготных категорий граждан всеми необходимыми препаратами, но, как сообщили сыктывкарцы, на 28 июля в аптеках столицы Коми до сих пор нет инсулина. Журналист “Про Города” узнал, как обстоит ситуация с лечебными препаратами в аптеках города на самом деле.
Сыктывкарка рассказала “Про Городу”, что по состоянию здоровья ей необходимо принимать инсулин, но в аптеках города его нет:
“11 июля Минздрав сообщил, что вышел рапорт о якобы полном обеспечении всех льготных категорий граждан всеми необходимыми препаратами, но на сегодняшний день в аптеках города до сих пор нет инсулина. Нигде не купить. Где обещанные лекарства? Позвонила на горячую линию, там сообщили, что в течение 10 дней препараты, поставленные в лист ожидания, "должны" будут выдаваться при поступлении их в аптеку. А если они не поступят, то что делать диабетикам?”
В пресс-службе Минздрава по Коми прокомментировали ситуацию:
“В настоящий момент в аптечной сети и на складе ГУП РК ГАРК имеются в наличии различные инсулины. В случае, если пациенту в день обращения не выдали препарат, это означает, что ГУП РК ГАРК требуется время для распределения товара со склада и в ближайший срок пациент будет обеспечен. Дефектура в настоящий момент отсутствует”.
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