"Народный контроль": в Сыктывкаре снесли детскую площадку, построенную жильцами
- 16:15 7 августа
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В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает состояние мусорных баков, а у кого-то проблемы более масштабные — дети остались без новой, построенной руками жильцов игровой площадки. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.
Про благоустройство
"Разве Сыктывкар можно назвать столицей? Сходить некуда, одна улица Коммунистическая. Набережная до конца не закончена. Освещения нет, лестницы ужасные".
Ответ администрации Сыктывкара
"Освещение постепенно меняют на диодное. Да, есть участки, которые нужно сделать. На подходе — парк по улице Морозова, сквер в Лесозаводе".
Про детскую площадку
"Жильцы домов в шоке! Наша любимая детская площадка, которая находится между двумя домами на Коммунистической, а это — полный двор детей, была демонтирована по заявлению одного жильца, который неоднократно писал заявления, что площадка находится в аварийном состоянии. Управляющая компания, не проверив достоверность, не составив никаких актов, просто решила убрать единственную радость детей. Оказывается, этим жильцом оказалась женщина, которой просто мешали крики детей, а также качели, которые, по ее словам, сильно скрипели.
А теперь самое интересное! Когда мы, года 3 назад, просили управляющую компанию помочь отремонтировать площадку, нам сказали, что они никакого отношении к ней не имеют. Жильцы сами восстанавливали своими силами и средствами данную площадку. Два дома красили ее, меняли все гниющие доски, брус. Все наши труды и средства ушли в пустоту! А еще призывают повышать рождаемость, так может сначала сделаем комфортную среду для детей? Фото до и что осталось. Теперь дети будут бродить неизвестно где, и непонятно чем заниматься".
Ответ администрации Сыктывкара
"К сожалению, жилищное законодательство таково, что закрепляет обязанность по благоустройству дворовой территории именно за собственниками жилья дома. Вопрос можно решить на общем собрании собственников. Установить детскую площадку во дворе можно и в рамках государственных проектов, таких как "Формирование комфортной городской среды". За подробной информацией можно обратиться к сотрудникам Группы по формированию комфортной среды по телефону: 8(8212) 20-31-10".
Про хулиганов
"Возле расселенного общежития на Октябрьском проспекте, 69 дети ползают и разбивают бутылки. Грузовым машинам потом не проехать".
Ответ администрации Сыктывкара
"Доступ к дому № 69 по Октябрьскому проспекту закрыт. На окна поставили решетки и заколотили дверные проемы. По вопросу уборки мусора. В адрес регионального оператора направлена заявка для уборки крупногабаритного мусора в рамках муниципального контракта со сроком предоставления ответа до 18 августа".
Про мусор
"Вот такая картина на мусорной площадке возле дома на Димитрова, 54. Уже звонили тому, кто убирает мусор, но толку по-прежнему никакого."
Ответ администрации Сыктывкара
"Мы уже получили сигнал в работу. Коллеги выедут для осмотра контейнерной площадки, свяжутся с подрядной организацией, уточнят планы и сроки по вывозу мусора. Для этого потребуется некоторое время".
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