"Народный контроль": в Сыктывкаре снесли детскую площадку, построенную жильцами

Про детскую площадку

"Жильцы домов в шоке! Наша любимая детская площадка, которая находится между двумя домами на Коммунистической, а это — полный двор детей, была демонтирована по заявлению одного жильца, который неоднократно писал заявления, что площадка находится в аварийном состоянии. Управляющая компания, не проверив достоверность, не составив никаких актов, просто решила убрать единственную радость детей. Оказывается, этим жильцом оказалась женщина, которой просто мешали крики детей, а также качели, которые, по ее словам, сильно скрипели.



А теперь самое интересное! Когда мы, года 3 назад, просили управляющую компанию помочь отремонтировать площадку, нам сказали, что они никакого отношении к ней не имеют. Жильцы сами восстанавливали своими силами и средствами данную площадку. Два дома красили ее, меняли все гниющие доски, брус. Все наши труды и средства ушли в пустоту! А еще призывают повышать рождаемость, так может сначала сделаем комфортную среду для детей? Фото до и что осталось. Теперь дети будут бродить неизвестно где, и непонятно чем заниматься".