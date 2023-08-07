Верховный суд РФ запретил проводить УЗИ без назначения врача

Верховный суд РФ признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача, сказано в определении судебной коллегии по административным делам, пишут РИА Новости.

Суд рассмотрел иск женщины, которой врач в государственной поликлинике рекомендовал пройти УЗИ, но частная клиника отказалась делать его без предварительной консультации с их врачом. Рекомендацию ее врача не приняли — она не была оформлена как направление в конкретную медицинскую организацию. Пациентка обратилась в суд — по ее мнению, достаточно предоставить данные от врача, а частную клинику она выберет самостоятельно. Но суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ.