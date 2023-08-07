Верховный суд РФ запретил проводить УЗИ без назначения врача
- 14:30 7 августа
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- Служба новостей
Верховный суд РФ признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача, сказано в определении судебной коллегии по административным делам, пишут РИА Новости.
Суд рассмотрел иск женщины, которой врач в государственной поликлинике рекомендовал пройти УЗИ, но частная клиника отказалась делать его без предварительной консультации с их врачом. Рекомендацию ее врача не приняли — она не была оформлена как направление в конкретную медицинскую организацию. Пациентка обратилась в суд — по ее мнению, достаточно предоставить данные от врача, а частную клинику она выберет самостоятельно. Но суд оставил в силе существующий порядок направления на УЗИ.
"Ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учётом права пациента на выбор медицинской организации... Решение о возможности проведения УЗИ и конкретного метода принимает врач ультразвуковой диагностики с учётом обоснованности назначения, наличия медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению ультразвукового исследования, риска осложнений", — сказано в определении. Там отмечается, что направление лечащего врача должно быть надлежаще оформлено.
Как указал суд, доводы об излишнем обременении лиц, обращающихся за предоставлением платных медицинских услуг, несостоятельны, поскольку именно лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, предоставляет информацию о состоянии его здоровья.
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