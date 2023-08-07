Тест: хорошо ли вы помните 90-ые?

В начале девяностых в России стартовала новая эпоха. Появился первый ресторан "Макдональдс", стали популярны куклы "Барби", "Тамагочи" и растворимые напитки. Тогда носили яркие вещи, цветные колготки и пиджаки. Сейчас многие тренды 90-х снова обрели популярность. Много ли вы помните из тех лет? Ответьте на 10 простых вопросов и узнайте результат. Чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы.