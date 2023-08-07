Более 7 тысяч петербуржцев уже воспользовались услугой по бесплатной настройке смартфона

Более семи тысяч петербуржцев уже воспользовались услугой по бесплатной настройке смартфона в отделениях Сбера. Об этом рассказали участникам нового туристического проекта "Путешествуй со Сбером", стартовавшего в Северной столице в первую субботу августа. В нем принимают участие 20 журналистов из федеральных и региональных СМИ и тревел-блогеры. Всего за неделю им предстоит преодолеть маршрут общей протяжённостью 3600 километров на автомобилях маркетплейса Fresh Auto по трем главным летним федеральным трассам страны: "Нева", "Дон" и "Таврида".

С июня этого года во всех отделениях Сбера в Санкт-Петербурге клиенты могут подключить определитель входящих нежелательных звонков, установить сертификаты НУЦ Минцифры России, необходимые для надежного и защищенного подключения к любым сайтам и сервисам Сбера, получить консультацию по установке магазина приложений для Android. Услуга бесплатная.