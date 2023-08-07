Два абсолютных фаворита судьбы: астролог Тамара Глоба дала правдивый расклад на 2023 год

Прогноз на год Водяного Кролика, которым Тамара Глоба поделилась, указывает на двух баловней судьбы, которые привлекут к себе везение и успех, станут фаворитами Вселенной.

Рыб ждет успех в финансовой сфере. Люди, родившиеся с 19 февраля по 20 марта, будут купаться в деньгах. Хотя количество средств будет выше обычного, избежать трат все равно не получится.