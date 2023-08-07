Два абсолютных фаворита судьбы: астролог Тамара Глоба дала правдивый расклад на 2023 год
- 17:30 7 августа
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- Служба новостей
Прогноз на год Водяного Кролика, которым Тамара Глоба поделилась, указывает на двух баловней судьбы, которые привлекут к себе везение и успех, станут фаворитами Вселенной.
Рыб ждет успех в финансовой сфере. Люди, родившиеся с 19 февраля по 20 марта, будут купаться в деньгах. Хотя количество средств будет выше обычного, избежать трат все равно не получится.
Кроме того, для этого знака зодиака ожидаются успех в интеллектуальной и личной сферах. Рыбы встретят свою любовь за пределами своего дома. И год завершится успешной карьерой.
Стрельцы могут рассчитывать на большую любовь. Люди, родившиеся с 22 ноября по 21 декабря, будут непрерывно в разъездах: командировки, отдых, путешествия и встречи с партнерами издалека.
Лето принесет им успешную работу, что приведет к материальному успеху. Во второй половине года старые друзья и родственники окажут помощь, и отклонять ее не стоит, пишет Телепрограмма.
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