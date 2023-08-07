Сбер повысил ставки по вкладам для премиальных зарплатных клиентов
- 10:00 7 августа
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С 4 августа банк запустил новые депозиты для премиальных клиентов сегментов СберПремьер, СберПервый и Sber Private Banking, которые получают зарплату на карту или счёт в Сбере.
Выгодные вклады "Лучший % Премьер Зарплатный", "Лучший % Лидер Зарплатный", "СберВклад Лидер Зарплатный", "СберВклад Премьер Зарплатный", "Управляй Премьер Зарплатный" и "Управляй Лидер Зарплатный" могут стать отличным решением для любой потребности клиента. На сроках год и меньше ставки по этим вкладам повышены.
Единственное условие — по состоянию на 27 июля и позже на счёт или карту вкладчика в Сбере за последние 90 дней должна хотя бы один раз поступить зарплата. Максимальную ставку — 10% годовых — можно получить, если разместить деньги на три года во вклады "Лучший % Премьер Зарплатный", "Лучший % Лидер Зарплатный". Размер ставки зависит от суммы вклада, текущего остатка, срока и истории сбережений клиента в банке.
Минимальная сумма вклада для депозитов "Лучший % Премьер Зарплатный", "Лучший % Лидер Зарплатный", "СберВклад Лидер Зарплатный", "СберВклад Премьер Зарплатный" — 100 тысяч рублей. Для вкладов "Управляй Премьер Зарплатный" и "Управляй Лидер Зарплатный" неснижаемый остаток — 30 тысяч рублей.
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