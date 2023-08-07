Сбер повысил ставки по вкладам для премиальных зарплатных клиентов

С 4 августа банк запустил новые депозиты для премиальных клиентов сегментов СберПремьер, СберПервый и Sber Private Banking , которые получают зарплату на карту или счёт в Сбере.

Выгодные вклады "Лучший % Премьер Зарплатный", "Лучший % Лидер Зарплатный", "СберВклад Лидер Зарплатный", "СберВклад Премьер Зарплатный", "Управляй Премьер Зарплатный" и "Управляй Лидер Зарплатный" могут стать отличным решением для любой потребности клиента . На сроках год и меньше ставки по этим вкладам повышены .