Гадость белого цвета: Роскачество назвало марки молока, пить которые — здоровью вредить
- 12:30 7 августа
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- Служба новостей
В России молоко является одним из наиболее популярных продуктов, и еще с детства детей учат пить молоко, так как это полезно. Однако в магазинах страны есть определенное молоко, которое может нанести вред здоровью, отметили в Роскачестве.
Эксперты контрольного ведомства заявили, что около трети проверенных торговых марок молока не соответствуют базовым требованиям и нормам безопасности, а 7% молочной продукции содержит фитостерины и растительные жиры, что указывает на то, что в бутылку или пакет упаковали не молоко, а кокосовое или пальмовое масло, чтобы снизить себестоимость.
В 13 брендах молока обнаружена кишечная палочка. К ним относятся "Амка", "Белые росы", "Дмитрогорский продукт", "Ермолино", "Княгинино", "Молочная культура", "Моя цена", "Новая деревня", "Приволжское", "Самокат", "Свое-Наше", "Станция молочная" и "Чишминский молочный завод".
В результате исследования специалисты установили посторонние запахи и странные вкусовые оттенки в 19 торговых марках молока, что может свидетельствовать о использовании низкосортного сырья и нарушениях технологии производства.
Молоко, в котором обнаружены следы растительных жиров, а не животных, не может считаться настоящим молоком, это является подделкой, покупать которую не стоит даже при большой скидке, пишет prokazan.
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