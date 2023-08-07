Гадость белого цвета: Роскачество назвало марки молока, пить которые — здоровью вредить

В России молоко является одним из наиболее популярных продуктов, и еще с детства детей учат пить молоко, так как это полезно. Однако в магазинах страны есть определенное молоко, которое может нанести вред здоровью, отметили в Роскачестве.

Эксперты контрольного ведомства заявили, что около трети проверенных торговых марок молока не соответствуют базовым требованиям и нормам безопасности, а 7% молочной продукции содержит фитостерины и растительные жиры, что указывает на то, что в бутылку или пакет упаковали не молоко, а кокосовое или пальмовое масло, чтобы снизить себестоимость.