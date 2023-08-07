В Сыктывкаре маршрутный автобус столкнулся с иномаркой

6 августа в столице Коми произошло несколько ДТП. Первая авария случилась в 10:30 на перекрестке улицы Ухтинской и Ломоносова. Напротив дома №51 столкнулись Renault Duster и Nissan Terrano.

Сначала ДТП оформлялось как административное, но потом водитель Nissan, женщина 1991 года рождения, обратилась к медикам. У нее ушибы шеи и грудной клетки. Она не госпитализирована.