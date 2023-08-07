В Сыктывкаре маршрутный автобус столкнулся с иномаркой
- 11:00 7 августа
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- Служба новостей
6 августа в столице Коми произошло несколько ДТП. Первая авария случилась в 10:30 на перекрестке улицы Ухтинской и Ломоносова. Напротив дома №51 столкнулись Renault Duster и Nissan Terrano.
Сначала ДТП оформлялось как административное, но потом водитель Nissan, женщина 1991 года рождения, обратилась к медикам. У нее ушибы шеи и грудной клетки. Она не госпитализирована.
Вторая авария произошла в 17:40. Водитель 1970 года рождения за рулем автобуса МАЗ ехал по Ухтинскому шоссе. На 20 км дороги Сыктывкар — Ухта столкнулся с Renault Sandero, который ехал впереди в попутном направлении и совершал разворот.
Пострадала пассажирка автобуса 1970 года рождения. У нее диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение, травма шеи. Не госпитализирована.
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