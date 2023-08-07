Львы будут неотразимы, а Стрельцов ждет повышение: гороскоп на неделю

Овен На этой неделе у Овнов будут ожидать большие успехи на работе. Вероятно вы решите сложную задачу или закончите непростой проект. Это повысит вашу самооценку и сделает вас очень заносчивым. Возьмите себя в руки и уменьшите высокомерие. Вполне вероятно, что стоит вам начать думать о собственном превосходстве над другими, как дела пойдут под откос. Однако и быть чрезмерно скромным и строгим к себе не стоит.

Телец

Тельцам понадобится помощь близких. В первой половине недели все может валиться из рук и не получатся. Мудрый совет от родителей или близкого человека поможет вам найти силы, чтобы закончить начатое. Во второй половине дня можно вернутся к старому давно забытому хобби. Оно поможет вам успокоиться и прийти в себя после тяжелого дня. Возможно, в будущем вы сможете монетизировать свое увлечение и начать зарабатывать на хобби.

Близнецы

Для этих представителей знака на этой неделе рабочая сфера и личная жизнь будут тесно переплетены. Вероятно разговор с вашими близкими поможет решить проблемы на работе. Поэтому стоит проводить побольше времени с родными. Середина недели будет очень благоприятна для вас. В это время стоит начать проект или взяться за новое дело. Вас не должен пугать страх допустить ошибку или просчитаться. У всех на ранних этапах бывают промахи. Просто продолжайте двигаться в нужном направлении и все будет хорошо.

Рак

Ракам на этой неделе необходимо с головой уйти в работу. Это позволит избавиться от лишних мыслей и сосредоточиться на карьере. Многие ситуации, которые будут происходить во время трудовой деятельности вы сможете калькой отразить на вашу личную жизнь и, таким образом, понять, как решить ту или иную семейную проблему. Карьера станет для вас неким воспитателем и учителем. К концу недели ваш труд будет щедро вознагражден. В выходные нужно съездить к родственникам и провести время с близким человеком. Постарайтесь как можно дольше побыть с ними, так как им очень вас не хватает.

Лев

Львы на этой неделе будут в центре внимания. Ваше очарование сможет расположить к себе коллег и начальство, а общительность и умение налаживать контакты поможет заключить выгодные сделки и получить денежные средства. В середине недели вас ждут многочисленные знакомства с новыми людьми. Вероятно, с кем-то из них вы сохраните теплые отношения на долгое время. В личной жизни вас ждет переход на новый этап отношений. Будьте готовы к предстоящим переменам.

Дева

Прошлая неделя была очень тяжелой и далась вам непросто. Вы довольно сильно устали. Так что звезды щадят вас. С понедельника ждите приятные сюрпризы и подарки от родных. От начальства стоит ждать небольших, но очень важных поручений. Их стоит выполнить очень качественно. Так что приложите максимум усилий для того, чтобы не упасть в грязь лицом. В середине недели стоит отдохнуть. Посетите бар, кафе или просто проведите время с друзьями. Это даст вам силы на оставшуюся неделю. Четверг будет пиком продуктивности для вас. Это будет очень напряженный, но невероятно успешный день, который возможно даст вам старт для роста карьеры. Выходные стоит провести в спокойной обстановке. Займитесь работой по дому.

Весы

Весов на этой неделе ждут испытания, которые будет сложно, но необходимо пройти. Звезды говорят, что вы отлично со всем справитесь, если не будете все чувства копить в себе. Поговорите с друзьями, с партнером и обсудите все, что вас беспокоит. Они точно не останутся в стороне и помогут. Результат работы будет зависеть также и от вашего старания, рвения и умения находить нестандартные пути решения. Помните, что все в ваших руках. Начало недели будет очень напряженным, однако если вы это выдержите, вы будете самым счастливым человеком. Велика вероятность, что на этой неделе вам предложат переход на другую работу. Слушайте свое сердцы и действуйте так, как оно вам говорит.

Скорпион

На этой неделе Скорпионов ждут новые знакомства. Буквально каждый день судьба будет вас сталкивать с людьми, которые в будущем могут помочь и оказать поддержку. Не бойтесь первыми вступать в диалог. Окружающие это оценят. Также велика вероятность на одной из встреч встретить будущего работодателя и поговорить о развитии вашей карьеры. Также стоит попробовать что-то новое.

Стрелец

Гороскоп рекомендует Стрельцам отправиться на шопинг. Для этого знака такая деятельность послужит некой терапией: все покупки окажутся полезными и важными. Не стоит думать о деньгах. Вы слишком долго не могли себе позволить подобный отдых, поэтому сейчас можете тратить столько, сколько захотите. К тому же в конце недели есть возможность найти дополнительный источник дохода.

Козерог

Этих знаков зодиака ждет довольно неспокойная неделя. В понедельник на вас свалится много дел. В кратчайшие сроки вам будет необходимо сделать все, что планировалось. Во вторник ждите разговор с начальством. Он будет проходить в спокойной обстановке, однако расслабляться не стоит. Будьте собраны и бдительны. Ваше упорство и умение быть собранным помогут вам достичь успеха в делах. Во второй половине недели велика вероятность встречи с давними знакомыми. Они могут предложить вам работу или переезд. Такое предложение стоит как следует обдумать. Поделитесь им со своим партнером. В конце недели стоит сходить по магазинам. Шоппинг станет своего рода терапией, которая разрешит многие проблемы.

Водолей

Удачная рабочая неделя будет ждать Водолеев. Вы прекрасно справляетесь со всеми трудностями и легко преодолеваете любые сложности. Воспользуйтесь моментом и постарайтесь в первой половине недели сделать все, что планировали. Таким образом, вы сможете провести как можно больше времени с семьей. Вместе с продуктивностью возрастет и ваше обаяние, так что на этой неделе вы сможете попросить прибавки у начальства. Перед тем, как поговорить с боссом, тщательно подготовьтесь. В середине недели стоит сходить на каток или покататься с горки. Вспомните детство. Конец недели стоит уделить любовным делам. Устройте для своей второй половинки свидание или просто проведите время вместе. Это пойдет на пользу вашим отношениям.

Рыбы