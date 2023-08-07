Жители Коми рассказали, что их картошку на огородах атаковал колорадский жук

В начале августа жители Коми заметили у себя в огороде колорадских жуков, которые поедают картофель. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как защитить свой урожай от вредителей и что делать, если насекомое уже появилось на огороде.

Жительница Коми Оксана Гутий объяснила, что заметила у себя в огороде жуков:

“Я живу в Вуктыле. На прошлых выходных увидела на картофеле колорадских жуков. Искала информацию в интернете, не поняла сначала, что за ерунда такая. Уже знаю, что они вредны для урожая, придется их уничтожать”, — прокомментировала Оксана в соцсетях.

Жительница Коми Нина Иевлева рассказала, что уже 20 лет не видела этих насекомых: