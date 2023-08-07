Жители Коми рассказали, что их картошку на огородах атаковал колорадский жук
- 11:24 7 августа
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- Екатерина Барандова
В начале августа жители Коми заметили у себя в огороде колорадских жуков, которые поедают картофель. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как защитить свой урожай от вредителей и что делать, если насекомое уже появилось на огороде.
Жительница Коми Оксана Гутий объяснила, что заметила у себя в огороде жуков:
“Я живу в Вуктыле. На прошлых выходных увидела на картофеле колорадских жуков. Искала информацию в интернете, не поняла сначала, что за ерунда такая. Уже знаю, что они вредны для урожая, придется их уничтожать”, — прокомментировала Оксана в соцсетях.
Жительница Коми Нина Иевлева рассказала, что уже 20 лет не видела этих насекомых:
“Я живу в селе Объячево, помню, как мы раньше ведрами собирали с огородов и сжигали этих жуков, лет 20 назад. Неужели они опять появились”, — поделилась Нина в соцсетях.
Защита огорода от колорадского жука
Старший научный сотрудник отдела экологии животных Ольга Кулакова объяснила, как защитить картофель от колорадского жука:
“Если насекомое уже завелось у вас в огороде, то распространенный способ — сбор жука вручную. Собранных жуков необходимо уничтожить: поместить в банку с соленой водой или керосином, после сборов их лучше сжечь, так как личинки этих насекомых очень живучие. Хорошо влажные кусты картофеля посыпать древесной золой. Рекомендуется делать это поутру, пока листья еще влажные от росы, или после дождя. Даже при однократном опылении из расчета 10 килограммов золы на одну сотку через 1–2 суток, как правило, погибают и личинки, и взрослые колорадские жуки”.
Ольга объяснила, как еще можно защитить свой огород от вредителей:
“Необходимо тщательно убирать урожай картофеля, не оставляя даже мелких клубней в почве. Этим можно избавиться от самосева картофеля, довольно привлекательного для колорадских жуков. За неделю-полторы до уборки урожая необходимо убрать с участка ботву. Этим вы поспособствуете, во-первых, подготовке и лучшему созреванию клубней перед уборкой, а во-вторых оставите без питания жуков и вынудите их уйти с участка, соответственно, и зимовать они будут в другом месте. Необходимо чаще рыхлить почву в междурядьях во время периода массового окукливания жуков. Так вы уничтожите часть куколок и личинок. Важно глубоко перекопать почву после уборки урожая. Закопавшись, жуки окажутся на поверхности и погибнут зимой”.
Специалист рассказала, что если эти методы не помогают, то нужно использовать специальные препараты для уничтожения насекомых:
“Если эти методы защиты не работают, приходится использовать специальные препараты для уничтожения насекомых. Необходимо чередовать их для предупреждения привыкания. Также очень важен срок обработки. В описании препаратов есть “срок ожидания”, это период который необходимо выдержать перед сбором урожая”. Для более серьезных мер борьбы используется “Моспилан” и “Актара”.
Как еще можно уничтожить жука
“Используйте ведро, наполненное мыльным или соляным раствором, чтобы жуки не разлетались. Не давите жуков и личинок в междурядье. Они могут выжить и продолжать размножение. Не забывайте осматривать нижние части растений. Удаляйте кладки с листьев. Можно установить картофельные ловушки, приманивающие жуков и позволяющие сэкономить время на сборе. Для изготовления нужно взять литровую банку, положить несколько порезанных на кусочки клубней, прикопать в междурядьях, а края смазать картофельным соком. Жуки приползут на запах, а выбраться не смогут. Еще проще разложить несколько разрезанных картофелин или их очистки и дождаться, когда вредители приползут на них”,— объяснила Ольга.
Методы профилактики
“Для профилактики появления колорадского жука можно использовать растворы из горчицы, лука и чеснока. Обычные опилки и древесная стружка используются в качестве мульчи, которую колорадский жук не очень любит. Как только появятся всходы, два-три раза в месяц нужно мульчировать почву свежими березовыми или сосновыми опилками. После цветения такую процедуру нужно проводить раз в месяц. После дождей под кусты нужно подсыпать новые порции опилок, что усилит запах древесины”, — поделилась эксперт.
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