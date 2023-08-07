Цена вырастет в два раза: 1 сентября правительство меняет норму рабочего времени

Стало известно, что представители одной профессии не соблюдают важное правило, обходя ТК РФ. Они работают более 40 часов в неделю, из-за чего у них понижается внимание, и они становятся более рассеянными. Хотя в их деятельности это недопустимо, ведь они отвечают за благополучную поездку и должны быть максимально сосредоточенными на дорогах.

Речь идет о водителях-физических лицах, которые берут заказы через агрегатор и могут отрабатывать бесконечное количество времени. Все изменится уже с 1 сентября. После того как таксист отъездит 8 часов в день, площадка заблокирует возможность брать заказы.