Цена вырастет в два раза: 1 сентября правительство меняет норму рабочего времени
- 08:30 7 августа
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- Служба новостей
Стало известно, что представители одной профессии не соблюдают важное правило, обходя ТК РФ. Они работают более 40 часов в неделю, из-за чего у них понижается внимание, и они становятся более рассеянными. Хотя в их деятельности это недопустимо, ведь они отвечают за благополучную поездку и должны быть максимально сосредоточенными на дорогах.
Речь идет о водителях-физических лицах, которые берут заказы через агрегатор и могут отрабатывать бесконечное количество времени. Все изменится уже с 1 сентября. После того как таксист отъездит 8 часов в день, площадка заблокирует возможность брать заказы.
К слову, первые инициативы нового закона о такси публиковались еще в 2016 году. Есть прогнозы, что для пользователей хоть поездки и станут безопаснее, но водителей станет не хватать. А это значит, что цена на них могут вырасти даже в два раза.
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