В Коми женщина-инвалид 1-й группы живет в полуразрушенном доме из-за бездействия властей

В Троицко-Печорском районе женщина-инвалид 1-й группы вынуждена жить в полуразрушенном доме из-за бездействия местных властей. Об этом заявили в пресс-службе Прокуратуры по Коми.



По информации ведомства, исполняющий обязанности прокурора Троицко-Печорского района Азамат Мештбаев организовал личный прием для местной жительницы, которая является инвалидом 1 группы. Для этого он выехал по месту проживания заявительницы.

Женщина рассказала прокурору, что множество раз обращалась в органы местного самоуправления и государственную жилищную инспекцию с жалобами на состояние здания. Однако несмотря комиссия на признание дома аварийным так и не была назначена.