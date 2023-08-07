В Коми женщина-инвалид 1-й группы живет в полуразрушенном доме из-за бездействия властей
- 08:00 7 августа
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- Татьяна Зубова
В Троицко-Печорском районе женщина-инвалид 1-й группы вынуждена жить в полуразрушенном доме из-за бездействия местных властей. Об этом заявили в пресс-службе Прокуратуры по Коми.
По информации ведомства, исполняющий обязанности прокурора Троицко-Печорского района Азамат Мештбаев организовал личный прием для местной жительницы, которая является инвалидом 1 группы. Для этого он выехал по месту проживания заявительницы.
Женщина рассказала прокурору, что множество раз обращалась в органы местного самоуправления и государственную жилищную инспекцию с жалобами на состояние здания. Однако несмотря комиссия на признание дома аварийным так и не была назначена.
Уже по первому визуальному обследованию прокурор зафиксировал ряд признаков аварийного дома: в здании разрушены несущие конструкции стен и фундамент. Кроме того, женщина предоставила снимки, сделанные в зимний период. На кадрах видно, как стены здания покрыты слоем льда и снега. Теперь прокуратура проведет проверку и даст оценку действиям органов местного самоуправления и контролирующих органов.
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