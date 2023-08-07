Гороскоп на 7 августа 2023-го: Весам нужен баланс, Близнецы раскроют сердце нараспашку

Овен: День принесёт Овнам большие возможности в области карьеры. Понедельник — идеальное время для того, чтобы что-то поменять в процессах работы. Но постарайтесь сильно не рисковать, есть вероятность наткнуться на финансовые трудности. Обходите стороной бухгалтерские отчеты. Телец: Тельцам Звезды гороскопа советуют обратить внимание на свое здоровье. Постарайтесь принять меры по улучшению своего режима дня. Возможно, в последнее время вы слишком поздно ложились спать. Пора это исправлять. Светила также рекомендуют начать утро с медитации, это поможет настроиться на необходимый результат.

Близнецы: Этот день внесет лепту в отношения с друзьями. Возможно, вы откроете свое сердце нараспашку. Звезды говорят, что удастся помириться с теми, с кем когда-то были серьезные разногласия. Вдобавок, есть вероятность познакомиться с человеком, который перевернет вашу жизнь с ног на голову в хорошем смысле.

Рак: В ближайшие двадцать четыре часа интуиция Раков будет на высоте. По словам астрологов вы смело можете положиться на неё в решении любых вопросов. Вдобавок, доверие окружающих к вам заметно увеличится. Так что постарайтесь не быть скупыми на помощь и советы, кому-то они могут спасти жизнь.

Лев: Звезды уверены, что этот день принесёт Львам успехи в карьере. Так что проявляйте свои лидерские качества на полную. Не бойтесь брать больше ответственности, вы в силах справиться с любой задачей. Ну а друзья и коллеги окажут в случае чего необходимую помощь. К счастью, деньги вряд ли станут вашим главным двигателем на пути к цели.

Дева: Этот день Девам необходимо посвятить образованию. Если у вас есть неоконченное высшее, то лучше в самые кратчайшие сроки снять с себя бремя недоучки. Учеба принесёт вам не только уверенность в своих знаниях, но и превосходство над коллегами и окружением в целом.

Весы: В ближайшие двадцать четыре часа Весы, наконец, восстановят баланс, о котором давно забыли. Гармония принесёт улучшения во многих сферах жизни. Приготовьтесь к неожиданным встречам, некоторые из них вы старались избегать, но Звезды вряд ли прислушаются к вашим желаниям.

Скорпион: Скорпионы столкнутся с проблемами в личной жизни. Возможно, возникнут недопонимания с партнёром. Постарайтесь проявить заботу, на которую только способно ваше сердце. Это заставит вторую половинку растаять. Устройте вечер творчества, посвятите время рисованию или музыке.

Стрелец: Стрельцам пора избавиться от старых привычек. Многие из них настолько вредные, что могут серьезно тормозить вас в развитии. Откройте окно в свою жизнь. Откажитесь от чрезмерного количества соли и употребления табака. Ну, а если вы этим не злоупотребляете, то попробуйте завести новую полезную привычку.

Козерог: Козероги, постарайтесь пересмотреть свои планы. Будущее как никогда нуждается в вас. Уделите особое внимание финансам, возможны крупные потери. Даже если в карьере для вас полно перспектив, стоит сменить направление. Вечером необходимо отправиться на прогулку, чтобы выполнить ежедневную норму шагов.

Водолей: Водолеев ждёт день, который полон впечатлений. Возможно, вам придется общаться с людьми больше обычного. Но благодаря этому вы серьезно вдохновитесь на перемены. Прекратите стагнировать, иначе вам наскучит не только работа, но и бытовая жизнь. Организуйте мероприятие, выйдете из зоны комфорта.