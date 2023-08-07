В Коми вновь подорожал бензин

В Коми зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива. Такую информацию опубликовал на своем сайте Комистат.



Как поясняется в официальном релизе, в последнюю неделю июля, с 25 по 31 число, на заправках региона бензин подорожал на 0,2%: АИ-92 теперь стоит 48,72 рублей за литр, средняя цена АИ-95 около 52,32 рублей, а чтобы заправить авто АИ-98, придется отдать 63,24 рублей за литр. Дизельное топливо прибавил в цене на 0, 4% и стоит в среднем 60, 52 рублей.



Кроме этого, в республике наблюдается подорожание продовольственных продуктов, в том числе цены выросли на вареные, варено-копченые и полу вареные колбасы - на 2,1-5,2%, мороженую неразделанную рыбу - на 1,3%, пшено, макароны, молоко - на 0,6-0,8%.



Из овощей выросли цены на картофель - на 6,5%, яблоки - на 5,4%, свеклу - на 3,9%, капусту белокочанную и лук репчатый - на 2, 2%, огурцы - на 1, 9%. При этом стоимость некоторых товаров стала, напротив, ниже: на гречневую крупу - на 4,7%, творог - на 2,8%, сливочное масло - на 2,6%, пшеничную муку - на 2,3%, куриное мясо - на 1,4%. Помидоры теперь можно приобрести дешевле на 5,6%, бананы - на 1,8%, морковь - на 1%.



Из непродовольственных товаров значительный скачок цен наблюдается у шампуней - на 7,9%, чуть меньше у подгузников - подорожание на 2,4%. Зубные пасты и хозяйственное мыло теперь дешевле в среднем на 1,3%.