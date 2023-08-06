В Коми активисты отремонтировали часовню

Саму часовню Введения во Храм Пресвятой богородицы в деревне Средняя Отла Княжпогостского района построили в 1838 году. Сейчас ей 185 лет. До 1932 года храм использовался по назначению, но позже был передан под склад. В 1987 году появился проект по реставрации часовни. К 1998 году работы над реставрацией были завершены.