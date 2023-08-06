В Коми активисты отремонтировали часовню
- 15:00 6 августа
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- Олег Помидоров
В Княжпогостском районе активисты отремонтировали часовню Введения во Храм Пресвятой богородицы.
Неравнодушные жители Коми заменили сгнившие фрагменты бревен, а нижние венцы здания освободили от грунта. Также активисты провели частичную планировку территории.
Среди активистов, которые работали над ремонтом часовни были замначальника управления Коми по охране объектов культурного наследия Сергей Павлюшин, доцент кафедры информтехнологий РУДН Александр Панкратов, научный сотрудник отдела этнографии нацмузея Коми Евгений Худин и преподаватель сыктывкарской школы №24 Владимир Гончаров.
Саму часовню Введения во Храм Пресвятой богородицы в деревне Средняя Отла Княжпогостского района построили в 1838 году. Сейчас ей 185 лет. До 1932 года храм использовался по назначению, но позже был передан под склад. В 1987 году появился проект по реставрации часовни. К 1998 году работы над реставрацией были завершены.
В этом году активисты решили отремонтировать часовню в период своих отпусков.
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