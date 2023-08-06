В Коми за один день произошло три пожара

На них спаслось 9 человек. Как рассказали в МЧС по Коми, за один день на территории Республик Коми произошло пять пожаров. На них спаслось 9 человек. 50 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из мест возгорания.

5 августа в 11:34 произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома в Ухте. Пожарные прибыли на место ЧП через пять минут. В этот момент из дома уже эвакуировалось 15 человек. Через еще пять минут возгорание было полностью ликвидировано, а его площадь составила 0,1 квадратного метра.

Еще один похожий пожар произошел в столице Коми в районе 22 часов вечера. Возгорание произошло в одной из квартир многоквартирного дома. Через семь минут после начала возгорания пожарные службы уже занимались тушением огня. Из здания к моменту приезда пожарных эвакуировались 20 человек, а огонь удалось оперативно потушить. Его площадь составила два квадратных метра.

В ночь с 5 на 6 августа в Печоре произошел похожий пожар. Там загорелась квартира в жилом доме. МЧС прибыли на место возгорание через четыре минуты. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. Также пожарным пришлось спасать девять человек, которые не могли самостоятельно выбраться. Через час спасатели смогли ликвидировать возгорание. Общая площадь пожара составила 45 квадратных метра.