Повысят вне графика: кто станет получать больше, на сколько и когда начислят прибавку

В Социальном фонде России анонсировали повышение пенсий. Часть пенсионеров получит прибавку уже в этом месяце. Какие выплаты вырастут и на сколько, рассказал портал Life.

В Социальном фонде сообщили, что с первого августа повысят размер выплат пенсионных накоплений. Это касается накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Перерасчёт связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. Напомним, что с 2014 года отчисления работодателей на пенсионные накопления идут на формирование страховой пенсии.

"С первого августа накопительные пенсии 103 тыс. россиян будут увеличены на 9,83%. Ежемесячная прибавка к пенсии 40 тыс. участников программы софинансирования пенсионных накоплений вырастет на 10%. Кстати, средний размер накопительной пенсии сейчас составляет 1,1 тыс. рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования — 2,2 тыс. рублей", — пояснили в СФР.

Кроме того, до первого августа Социальный фонд также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, которые были назначены в течение прошлого года. Оформляют их, если накопления выплачиваются сразу всей суммой или если деньги получают правопреемники. Единовременная выплата пересчитывается за счёт поступления новых взносов на пенсию (обязательных и добровольных) или по итогам инвестирования средств. Перерасчёт получат 180 тыс. человек, а средний размер разовой доплаты составит 3,6 тыс. рублей.