Гадость в красивом фантике: Роскачество назвало худшие марки шоколада

Подарок в виде шоколада является популярным и подойдёт для любого события в жизни, будь то день рождения, праздник или просто неожиданное лакомство. Его употребление помогает расслабиться и почувствовать себя счастливым.

Однако производители шоколада могут воспользоваться этой популярностью, экономя на производстве и добавляя вредные и дешевые ингредиенты в свою продукцию. Роскачество регулярно проводит мониторинг для выявления таких случаев.