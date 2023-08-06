Гадость в красивом фантике: Роскачество назвало худшие марки шоколада
- 09:50 6 августа
- 12+
- Служба новостей
Подарок в виде шоколада является популярным и подойдёт для любого события в жизни, будь то день рождения, праздник или просто неожиданное лакомство. Его употребление помогает расслабиться и почувствовать себя счастливым.
Однако производители шоколада могут воспользоваться этой популярностью, экономя на производстве и добавляя вредные и дешевые ингредиенты в свою продукцию. Роскачество регулярно проводит мониторинг для выявления таких случаев.
Шоколад, в котором вместо сливок и молока используется кокосовое или пальмовое масло, можно признать подделкой.
Три бренда шоколада от компании "Интер-Хорика" - Fiori, Alten Burg и "Праздничная открытка", не содержат молока вовсе и были объявлены поддельными. Поэтому рекомендуется воздержаться от их покупки и употребления, как сообщается на сайте prokazan.
...