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Гадость в красивом фантике: Роскачество назвало худшие марки шоколада

Гадость в красивом фантике: Роскачество назвало худшие марки шоколада

Подарок в виде шоколада является популярным и подойдёт для любого события в жизни, будь то день рождения, праздник или просто неожиданное лакомство. Его употребление помогает расслабиться и почувствовать себя счастливым.

Однако производители шоколада могут воспользоваться этой популярностью, экономя на производстве и добавляя вредные и дешевые ингредиенты в свою продукцию. Роскачество регулярно проводит мониторинг для выявления таких случаев.

Шоколад, в котором вместо сливок и молока используется кокосовое или пальмовое масло, можно признать подделкой.

Три бренда шоколада от компании "Интер-Хорика" - Fiori, Alten Burg и "Праздничная открытка", не содержат молока вовсе и были объявлены поддельными. Поэтому рекомендуется воздержаться от их покупки и употребления, как сообщается на сайте prokazan.

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