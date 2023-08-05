В Коми снят карантин по эмкару

В Усть-Цилемском районе отменены ограничения по эмкару. Министерство сельского хозяйства Республики. 4 августа 2023 года вышел приказ о снятии ограничений по эмфизематозному карбункулу (эмкар) в поселке Уег Усть-Цилемского района. Эту инфекцию обнаружили у одного из телят в июле этого года. Заболевание не представляет опасности для людей.

Минсельхоз Коми обращается к жителям региона с просьбой сообщать в ветеринарную службу района о внезапной гибели животных или в случае заболевания. Также можно обратится в Управление ветеринарии Республики по телефону (8212) 28-64-28.