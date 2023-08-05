Воркутинцы просят увеличить состав поездов до Москвы

В Воркуте планируют добавить пассажирские вагоны к поездам 041м и 375я. Такое предложение появилось на сайте Общественных Российских инициатив.

Воркута не имеет сообщения с другими городами, кроме как железной дороги. Авиатранспорт доступен не всем по своей стоимости, а автодороги и вовсе нет. Ажиотаж на покупку билетов на поезд приходится на летний период, так как это время каникул и отпусков. Сейчас есть всего два поезда Воркута-Москва-Воркута, в которых состав примерно 8 вагонов. Это довольно мало для города в 40 тысяч человек, поэтому было выдвинуто предложение добавить 20-30 пассажирских вагонов или же построить автодорогу к городу.