Теплая погода задержится в Коми, но придут грозы
- 13:44 5 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми пройдут грозы и ливни. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.
5 августа до 22: 00 в Сосногорском, Прилузском, Усть-Цилемском, Удорском, Сыктывдинском, Ижемском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском, Усть-Вымском, Койгородском и Княжпогостском районах пройдут дожди с грозами. Такая же обстановка будет в Сыктывкаре, Ухте, Печоре и на Вуктыле. Помимо ливней ожидается сильный южный ветер 15-20 м/с.
6 августа погода более благоприятная. Возможен кратковременный дождь в восточных районах Республики. В Сыктывкаре +25...+27°С, без осадков.
Во время грозы МЧС России рекомендует гражданам воздержаться от походов на улицу и прогулок в лесу.
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