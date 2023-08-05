Теплая погода задержится в Коми, но придут грозы

В Коми пройдут грозы и ливни. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

5 августа до 22: 00 в Сосногорском, Прилузском, Усть-Цилемском, Удорском, Сыктывдинском, Ижемском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском, Усть-Вымском, Койгородском и Княжпогостском районах пройдут дожди с грозами. Такая же обстановка будет в Сыктывкаре, Ухте, Печоре и на Вуктыле. Помимо ливней ожидается сильный южный ветер 15-20 м/с.