В Сыктывкаре пройдёт фестиваль для молодёжи "СтарТуй"

В Сыктывкаре пройдёт молодёжный фестиваль "СтарТуй". Для некоторых это возможность заявить о себе. Об этом сообщает Светлана Суворкина – председатель Комитета по молодежной политике Республики Коми.

В мероприятии могут участвовать молодые люди от 14 до 35 лет, регистрация уже идёт на АИС "Молодежь России". На фестивале будет обширная развлекательная программа, а также участники смогут посоревноваться друг с другом. Всё пройдёт 26 августа в Кировском парке.