В Сыктывкаре пройдёт фестиваль для молодёжи "СтарТуй"
- 12:44 5 августа
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре пройдёт молодёжный фестиваль "СтарТуй". Для некоторых это возможность заявить о себе. Об этом сообщает Светлана Суворкина – председатель Комитета по молодежной политике Республики Коми.
В мероприятии могут участвовать молодые люди от 14 до 35 лет, регистрация уже идёт на АИС "Молодежь России". На фестивале будет обширная развлекательная программа, а также участники смогут посоревноваться друг с другом. Всё пройдёт 26 августа в Кировском парке.
В состязательную часть входят уличные танцы, скейтбординг, велосипедный мотокросс на BMX, а также стритбол, волейбол 4 на 4 и футбол 2 на 2. У творческих людей будет возможность выразить себя: создание арт-объекта на тему "Год молодежи".
Также можно будет посетить различные мастер-классы, площадки со стендапом, кино, а также интересные фотозоны. Ещё на фестивале будут выступать молодые музыканты Республики.
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