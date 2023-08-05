К сыктывкарскому кладбищу присоединят новые участки

В Сыктывкаре благодаря новым участкам Човское кладбище увеличится вдвое. Об этом сообщили депутаты после заседания Совета города.

4 августа прошла встреча, на которой подняли вопрос по расширению Човского кладбища. Проблема передачи участков уже поднималась не один раз и даже на федеральном уровне. Участки 291,8 и 98,6 тысяч квадратных метров выделены для мест захоронения. Раньше они были на бессрочном пользовании у КНЦ УрО РАН. Теперь площадь кладбища в Верхнем Чове станет в два раза больше.