К сыктывкарскому кладбищу присоединят новые участки
- 10:21 5 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре благодаря новым участкам Човское кладбище увеличится вдвое. Об этом сообщили депутаты после заседания Совета города.
4 августа прошла встреча, на которой подняли вопрос по расширению Човского кладбища. Проблема передачи участков уже поднималась не один раз и даже на федеральном уровне. Участки 291,8 и 98,6 тысяч квадратных метров выделены для мест захоронения. Раньше они были на бессрочном пользовании у КНЦ УрО РАН. Теперь площадь кладбища в Верхнем Чове станет в два раза больше.
Напомним, что недавно в Сосногорске неизвестный осквернил могилы на кладбище. Вандал сломал ограды и кресты, а также разбрасывал венки и фотографии усопших. Полицейские уже нашли осквернителя и вынесут ему приговор.
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