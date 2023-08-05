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Новая повестка: с августа 2023 года правительство приняло новое решение о мобилизации

Новая повестка: с августа 2023 года правительство приняло новое решение о мобилизацииФото из архива PG11.ru

1 августа 2023 года, утвердили новую форму повесток. Теперь их две: одна бумажная, основная, а вторая — электронная, которая дублирует информацию из традиционной повестки.

Граждане смогут ознакомиться с электронной версией повесток в Едином реестре и в личном кабинете на "Госуслугах".

Важно: повестки о призыве по мобилизации будут считаться врученными с момента их размещения на сайте. Если гражданин решит в нужный срок не приходить в военкомат, игнорировать повестки, то на человека будет накладываться ряд запретов: на управление транспортом, на кредиты и другие.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что все таки основным способом связи военкомата с призывниками остается бумажная повестка, новый формат лишь дублирует информацию, пишет pnp.

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