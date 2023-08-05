Мутная бурда в бутылке. В Роскачестве назвали марки растительного масла

Исследование, проведенное Роскачеством, охватило популярный продукт - рафинированное растительное масло, которое активно используется в рационе российских хозяек. Данные статистики показали, что около 90% населения России употребляет растительное масло ежедневно, даже не придерживаясь поста. В городах потребители предпочитают рафинированное дезодорированное подсолнечное масло, которое обладает длительным сроком хранения, отсутствием запаха и вкуса, и подходит для приготовления пищи.

В рамках проверки, "Роскачество" исследовало 57 видов растительного масла от 57 производителей. Большинство товаров соответствовали стандартам российской системы качества, однако у некоторых видов растительного масла были выявлены некоторые недостатки.

Такие марки масла, как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY" не соответствовали требованиям по перекисному числу, установленным на этикетке ГОСТа, и не соответствовали заявленному сорту.

Несоответствие нормам перекисного числа означает, что такие масла не рекомендуется использовать даже в течение срока годности, указанного на этикетке. Такие действия нарушают права потребителей на получение достоверной информации, предоставленной на упаковке.