В Сыктывкарском техникуме появилось направление оператора беспилотников

Уже 160 человек подали заявление на появившееся в Республике направление "Оператор беспилотных авиационных систем". Всего 25 мест. Об этом сообщает глава региона – Владимир Уйба.

4 августа глава Коми выступил с речью, которая затронула образование в регионе. На 2023-2024 учебный год выделено 2682 бюджетных места, из них 5090 по программам СПО.