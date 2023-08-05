В Сыктывкарском техникуме появилось направление оператора беспилотников
- 10:07 5 августа
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- Анастасия Амелькина
Уже 160 человек подали заявление на появившееся в Республике направление "Оператор беспилотных авиационных систем". Всего 25 мест. Об этом сообщает глава региона – Владимир Уйба.
4 августа глава Коми выступил с речью, которая затронула образование в регионе. На 2023-2024 учебный год выделено 2682 бюджетных места, из них 5090 по программам СПО.
В автомеханическом техникуме столицы Коми появилось уникальное направление, на которое выделили 25 бюджетных мест. Сейчас требуются специалисты в сфере эксплуатации беспилотных авиационных систем. Приёмная комиссия получила уже 160 заявлений и продолжает получать, ведь документы можно подать до 15 августа. На покупку оборудования для данного направления из бюджета Республики выделили 12 миллионов 600 тысяч рублей .
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