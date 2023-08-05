Гороскоп на 5 августа: Тельцам придется выложиться, а Овнам — ответить за свои слова

В субботу, 5 августа, импульсивность, непостоянство, склонность к ярким впечатлениям могут оказаться несовместимы с кропотливой ответственной работой. По возможности в этот день лучше выбирать отдых, летние развлечения, творчество и хобби. ОВЕН. Это день общения, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чрезмерное потакание своим слабостям приведет к ограничениям в будущем. Важно избегать машинальных действий, осознанно выбирать тот или иной вариант.

ТЕЛЕЦ. Придется выложиться для того, чтобы завершить задуманное к намеченному сроку. Это плодотворное время для тех, кто любит делать что-нибудь своими руками.

БЛИЗНЕЦЫ. Отстаивайте свое видение ситуации, но не доводите дело до конфликта. Ваши планы могут неожиданно измениться из-за случайного разговора. В семье нагрянут перемены к лучшему, особенно при наличии общих планов.

РАК. Сейчас важно произвести хорошее впечатление на новых знакомых. Решающую роль в этом вопросе будут играть ваше обаяние и манера вести разговор.

ЛЕВ. Пришла пора сконцентрироваться на бытовых проблемах. Акцент следует сделать на делах, ведущих к медленному, но верному повышению уровня жизни. Вечером вашей верной спутницей будет удача.

ДЕВА. Добиться успеха помогут организаторский талант, способность вести за собой других. Большую роль в организации досуга будут играть ваши родственники, друзья и знакомые.

ВЕСЫ. У представителей знака может обостриться чувство собственничества. Если вы сейчас планируете расширить сферу влияния, то лучше прибегнуть к помощи друзей.

СКОРПИОН. Звезды рекомендуют искать тонкие связи между событиями, учиться видеть истинные причины происходящего. Перемены и участие в рискованных мероприятиях привлекают меньше, чем обычно.

СТРЕЛЕЦ. Общение с друзьями принесет вам ни с чем не сравнимое удовольствие. Обращайте внимание на все мелочи этого дня и знайте, что вы в состоянии воспользоваться любой ситуацией, как бы она ни сложилась.

КОЗЕРОГ. В вашей ситуации действительно есть над чем подумать. Сегодня следует проявлять избирательность в общении, не растрачивать энергию напрасно.

ВОДОЛЕЙ. Представителям знака следует довести начатое дело до конца — результат вознаградит вас за все волнения. Больше общайтесь с близкими, находите то, за что их можно похвалить.