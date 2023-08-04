В Сыктывкаре 15-летний подросток отравился психоактивными веществами

3 августа в полицию столицы Коми поступило сообщение со станции скорой помощи. В больницу поступил подросток 2008 года рождения, у которого предварительно диагностировали отравление неким психоактивным веществом. Точно утверждать врачи и полиция смогут после результатов экспертизы, но симптомы указывали именно на это.

Как рассказали в УМВД по Сыктывкару, скорую вызвали сотрудники одного из магазинов города, которым поведение школьника показалось странным. Чтобы обезопасить посетителей, продавцы сообщили о нем медикам и Росгвардии.