В Сыктывкаре 15-летний подросток отравился психоактивными веществами
- 16:30 4 августа
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- Служба новостей
3 августа в полицию столицы Коми поступило сообщение со станции скорой помощи. В больницу поступил подросток 2008 года рождения, у которого предварительно диагностировали отравление неким психоактивным веществом. Точно утверждать врачи и полиция смогут после результатов экспертизы, но симптомы указывали именно на это.
Как рассказали в УМВД по Сыктывкару, скорую вызвали сотрудники одного из магазинов города, которым поведение школьника показалось странным. Чтобы обезопасить посетителей, продавцы сообщили о нем медикам и Росгвардии.
В настоящее время несовершеннолетний находится под присмотром врачей. Известно, что подросток проживает в Сыктывдинском районе, ранее состоял на профилактическом учете. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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