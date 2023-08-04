Мишустин упростил получение важного пособия для семей с детьми

Правительство РФ упростило процесс начисления и получения льгот и социальных выплат для семей с детьми. Тем самым власти удовлетворили важный запрос россиян, объяснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Так он прокомментировал итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым 1 августа. Процесс получения льгот теперь полностью автоматизирован.

"Со стороны россиян запрос на снятие бюрократических препон в получении помощи и различных льгот очень сильный. С другой стороны, упрощение процедур, максимальная эффективность и максимальное удобство для людей, получателей госуслуг стали характеристикой правительства Мишустина — это тенденция. В целом борьба с бедностью — приоритет для президента и федеральной власти, несмотря на достаточно сложные условия, которые складываются вокруг России", — сказал социолог.

Единое пособие для семей с детьми, нуждающихся в господдержке, предоставляется в формате "социального казначейства". От родителей требуется лишь заявление, которое можно подать в электронной форме через портал госуслуг. Далее, по словам главы фонда Чиркова, сбор данных происходит самим ведомством через взаимодействие с другими госструктурами. В общей сложности на семью из четырех человек фондом направляется 300 запросов. По этой процедуре в текущем году выплаты уже назначены на 8,6 млн детей и 280 тысячам беременных женщин.

Глава кабмина Михаил Мишустин попросил Чиркова отслеживать обратную связь для понимания эффективности новой системы.