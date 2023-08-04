В Сыктывкаре поймали курьера мошенников, который оказался еще и закладчиком
- 13:40 4 августа
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- Служба новостей
В столице Коми задержали курьера, который до кучи оказался еще и закладчиком. Он попался полиции после того, как помог мошенникам обмануть нескольких жителей Сыктывкара. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.
Все началось с заявления от пенсионерки 1960 года рождения, которую обманули при помощи схемы с несуществующим ДТП. Незнакомец потребовал 208 тысяч рублей, чтобы якобы прекратить уголовное дело против ее дочери. Сыктывкарка передала деньги посреднику, но вскоре выяснила, что никакой аварии не было, и пошла в полицию.
В те же сутки в полицию поступило аналогичное заявление от мужчины 1948 года рождения. Он отдал тому же курьеру 100 тысяч рублей.
Поимка подозреваемого много времени не заняла. Вскоре стражи порядка прибыли к месту временного проживания подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний парень. К тому же выяснилось, что он причастен еще и к сбыту наркотиков. Он планировал заработать в роли так называемого закладчика. Из скрытого схрона полицейские изъяли 30 пакетиков с запрещенным веществом.
В отношение подозреваемого следственным управлением возбуждены уголовные дела сразу по ряду статей. Фигурант арестован.
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