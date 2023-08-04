В Сыктывкаре поймали курьера мошенников, который оказался еще и закладчиком

В столице Коми задержали курьера, который до кучи оказался еще и закладчиком. Он попался полиции после того, как помог мошенникам обмануть нескольких жителей Сыктывкара. Об этом рассказали в пресс-службе МВД региона.

Все началось с заявления от пенсионерки 1960 года рождения, которую обманули при помощи схемы с несуществующим ДТП. Незнакомец потребовал 208 тысяч рублей, чтобы якобы прекратить уголовное дело против ее дочери. Сыктывкарка передала деньги посреднику, но вскоре выяснила, что никакой аварии не было, и пошла в полицию.