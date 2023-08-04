Люди с этой группой крови являются самыми привлекательными в мире
- 15:40 4 августа
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Ученые установили связь между личностью и группой крови. Затем они назвали группы крови, которые имеют наиболее привлекательные для противоположного пола люди.
Первая группа крови.
Обладатели этой группы крови обычно не выделяются из толпы и не привлекают к себе немедленного внимания. Как правило, они проявляют свою привлекательность через некоторое время общения. Мужчины с этой группой крови привлекательны не только внешне, но и поведением.
Вторая группа крови
Мужчины, как и женщины, обладают очень привлекательной внешностью. Однако женщины в большей степени способны привлекать внимание противоположного пола.
Третья группа крови
Мужчины этой группы практически не выделяются. Женщины покоряют своей харизмой и энергией. Однако это не относится к их внешнему облику.
Четвертая группа крови.
Обладатели этой группы крови воспринимаются как наиболее привлекательные. Они придают жизненную силу окружающим и просто не могут остаться незамеченными.
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