Люди с этой группой крови являются самыми привлекательными в мире

Ученые установили связь между личностью и группой крови. Затем они назвали группы крови, которые имеют наиболее привлекательные для противоположного пола люди.

Первая группа крови.

Обладатели этой группы крови обычно не выделяются из толпы и не привлекают к себе немедленного внимания. Как правило, они проявляют свою привлекательность через некоторое время общения. Мужчины с этой группой крови привлекательны не только внешне, но и поведением.