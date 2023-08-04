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Люди с этой группой крови являются самыми привлекательными в мире

Люди с этой группой крови являются самыми привлекательными в миреФото из архива "Pro Города"

Ученые установили связь между личностью и группой крови. Затем они назвали группы крови, которые имеют наиболее привлекательные для противоположного пола люди.

Первая группа крови.

Обладатели этой группы крови обычно не выделяются из толпы и не привлекают к себе немедленного внимания. Как правило, они проявляют свою привлекательность через некоторое время общения. Мужчины с этой группой крови привлекательны не только внешне, но и поведением.

Вторая группа крови

Мужчины, как и женщины, обладают очень привлекательной внешностью. Однако женщины в большей степени способны привлекать внимание противоположного пола.

Третья группа крови

Мужчины этой группы практически не выделяются. Женщины покоряют своей харизмой и энергией. Однако это не относится к их внешнему облику.

Четвертая группа крови.

Обладатели этой группы крови воспринимаются как наиболее привлекательные. Они придают жизненную силу окружающим и просто не могут остаться незамеченными.

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