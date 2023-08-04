Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Большие деньги: Василиса Володина назвала тех, кто сорвет крупный куш в августе 2023

Большие деньги: Василиса Володина назвала тех, кто сорвет крупный куш в августе 2023Скриншот из видео

Телеведущая и астролог Василиса Володина заявила, что представители одного знака смогут сорвать крупный куш в августе 2023 года. Они начнут расти профессионально и материально уже со дня на день, пишет progorodchelny.ru.

Эти счастливчики - Овны.

Овнов ждет захватывающее приключение, новая работа, новая должность и новая зарплата, которая позволит в короткие сроки накопить достаточно, чтобы осуществить мечту. Овны будут вполне довольны своими достижениями и собой.

Ранее Василиса Володина перечислила даты рождения людей, которым светит выгодная сделка по покупке недвижимости. Специалист подчеркнула, что звезды будут на их стороне до осени 2023 года. 

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости