Большие деньги: Василиса Володина назвала тех, кто сорвет крупный куш в августе 2023
- 19:10 4 августа
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Телеведущая и астролог Василиса Володина заявила, что представители одного знака смогут сорвать крупный куш в августе 2023 года. Они начнут расти профессионально и материально уже со дня на день, пишет progorodchelny.ru.
Эти счастливчики - Овны.
Овнов ждет захватывающее приключение, новая работа, новая должность и новая зарплата, которая позволит в короткие сроки накопить достаточно, чтобы осуществить мечту. Овны будут вполне довольны своими достижениями и собой.
Ранее Василиса Володина перечислила даты рождения людей, которым светит выгодная сделка по покупке недвижимости. Специалист подчеркнула, что звезды будут на их стороне до осени 2023 года.
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