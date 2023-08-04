В центре Москвы мужчина бросил гранату в припаркованный "Ягуар"

В районе "Москва-Сити" неизвестный разбил окно автомобиля и бросил в салон страйкбольную гранату, сообщили MSK1.RU в пресс-службе МВД.

Автомобиль "Ягуар" был припаркован в 1-м Красногвардейском проезде Пресненского района, внутри сидел водитель. Около 20:10 к машине подбежал мужчина в голубой футболке и синих брюках и начал угрожал автомобилисту пистолетом. Нападавший требовал, чтобы мужчина отвез его, куда он скажет.