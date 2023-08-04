В центре Москвы мужчина бросил гранату в припаркованный "Ягуар"
- 12:10 4 августа
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- Служба новостей
Скриншот из видео
В районе "Москва-Сити" неизвестный разбил окно автомобиля и бросил в салон страйкбольную гранату, сообщили MSK1.RU в пресс-службе МВД.
Автомобиль "Ягуар" был припаркован в 1-м Красногвардейском проезде Пресненского района, внутри сидел водитель. Около 20:10 к машине подбежал мужчина в голубой футболке и синих брюках и начал угрожал автомобилисту пистолетом. Нападавший требовал, чтобы мужчина отвез его, куда он скажет.
"Получив отказ злоумышленник бросил в автомашину предположительно страйкбольную гранату, после чего скрылся", — рассказали порталу.
Ударной волной в иномарке выбило окна. Пострадавших в результате происшествия нет.
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