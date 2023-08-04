Гуляют все: как в Коми отметят 102-летие республики
- 11:50 4 августа
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- Служба новостей
В правительстве Коми обсудили подготовку к народным гуляниям на 102 годовщине основания республики.
Мероприятия пройдут с 11 по 27 августа. Среди них будут: IV межрегиональный молодежный этно-фольклорный фестиваль "Кӧйдыс" в Визинге и ретропоезд на паровозной тяге, который проедет по маршруту Сыктывкар-Микунь-Сыктывкар.
19-20 августа на главной площади столицы Коми пройдет праздничная выставка-продажа "День Республики".
22 августа – непосредственно в День республики — состоится основная часть народных гуляний и мероприятий. Местом их проведения станет парк имени Кирова в Сыктывкаре, где развернется праздничная торговля, фестиваль "Моя Республика – моя семья", а также межрегиональный этнофестиваль "Диалог культур: северное многоцветье". Национальный музей Коми приготовил для гостей города и жителей День открытых дверей. А вечером в республиканском театре оперы и балета покажут балет "Яг-Морт".
А с 21 по 27 августа в Коми с гастролями приедет Государственный Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка". Артисты поздравят республику с днем рождения и представят зрителям программу "Мир сквозь танец". Концерты пройдут в Ухте, Воркуте, Печоре, Усинске и Сыктывкаре.
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