Гуляют все: как в Коми отметят 102-летие республики

В правительстве Коми обсудили подготовку к народным гуляниям на 102 годовщине основания республики. Мероприятия пройдут с 11 по 27 августа. Среди них будут: IV межрегиональный молодежный этно-фольклорный фестиваль "Кӧйдыс" в Визинге и ретропоезд на паровозной тяге, который проедет по маршруту Сыктывкар-Микунь-Сыктывкар.

19-20 августа на главной площади столицы Коми пройдет праздничная выставка-продажа "День Республики".

22 августа – непосредственно в День республики — состоится основная часть народных гуляний и мероприятий. Местом их проведения станет парк имени Кирова в Сыктывкаре, где развернется праздничная торговля, фестиваль "Моя Республика – моя семья", а также межрегиональный этнофестиваль "Диалог культур: северное многоцветье". Национальный музей Коми приготовил для гостей города и жителей День открытых дверей. А вечером в республиканском театре оперы и балета покажут балет "Яг-Морт".