В Сыктывкаре за неделю мошенники 6 раз обманули подростков

3 августа в Сыктывкаре полицейские подходили к молодежи и объясняли, что появился новый способ мошенничества, а также рассказывали как не попасться на это. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” побывал на мероприятии и узнал, как аферисты обманывают подростков и детей, а также, как с этим бороться.

В центре Сыктывкара, возле республиканского стадиона сотрудники УМВД по Коми и общественники провели профилактические беседы с молодежью, объяснили им, какие случаи мошенничества могут произойти и что делать, если ребенок с этим столкнулся.

Полицейские и члены Общественного совета рассказали молодежи, как аферисты работают с детьми и подростками:

”Мошенники могут написать в соцсетях или мессенджерах и предложить работу — доставку денег, обещая за это огромные зарплаты. В итоге, если вы соглашаетесь, то деньги вы относите не назначенному адресату, а людям, которые предложили работу. Таким образом, вам ничего не заплатят, а сотрудники следственных органов быстро раскроют это дело и привлекут вас к уголовной ответственности”.

Сыктывкарец Антон рассказал, как ему предлагали такой способ заработка: