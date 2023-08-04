В Сыктывкаре за неделю мошенники 6 раз обманули подростков
- 13:15 4 августа
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- Екатерина Барандова
3 августа в Сыктывкаре полицейские подходили к молодежи и объясняли, что появился новый способ мошенничества, а также рассказывали как не попасться на это. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” побывал на мероприятии и узнал, как аферисты обманывают подростков и детей, а также, как с этим бороться.
В центре Сыктывкара, возле республиканского стадиона сотрудники УМВД по Коми и общественники провели профилактические беседы с молодежью, объяснили им, какие случаи мошенничества могут произойти и что делать, если ребенок с этим столкнулся.
Полицейские и члены Общественного совета рассказали молодежи, как аферисты работают с детьми и подростками:
”Мошенники могут написать в соцсетях или мессенджерах и предложить работу — доставку денег, обещая за это огромные зарплаты. В итоге, если вы соглашаетесь, то деньги вы относите не назначенному адресату, а людям, которые предложили работу. Таким образом, вам ничего не заплатят, а сотрудники следственных органов быстро раскроют это дело и привлекут вас к уголовной ответственности”.
Сыктывкарец Антон рассказал, как ему предлагали такой способ заработка:
“Я уже наслышан о таких ситуациях, знаком со всем этим ”бизнесом”, мне писали в ”Вконтакте” и в ”Телеграме”, предлагали подзаработать. Я их сразу в черный список кидаю, так как знаю, что это такое. Я считаю, что мошенничество — это плохо”.
Сотрудник отдела по раскрытию преступлений в дистанционной сфере Глеб Жураковский рассказал, как часто происходят такие случаи:
”Сейчас очень часто в Сыктывкаре происходят такие эпизоды мошенничества. За последнюю неделю мы раскрыли около шести случаев. Пути вовлечения: чаты в ”Телеграме”, так как мошенники считают, что их не найдут. Мессенджеры с посылом знакомства, боты и сайты знакомств, где сначала вам пишут с целью знакомства, а когда входят в доверие, то завлекают в аферу. Иногда, если человек уже согласился и понял, что это мошенники, они говорят, что если передумаешь то привлекут к уголовной ответственности и человек вынужден и дальше продолжать этим заниматься. Важно понимать, что в таких случаях лучше вовремя одуматься и прекратить, пока не поздно”.
Глеб рассказал, как избежать подобных случаев мошенничества:
”Родители должны налаживать контакт с детьми и предостерегать их от такого. На это ведутся подростки, которые хотят быстро заработать денег. Важно объяснить им, что это не выход и таким способом можно только испортить себе жизнь. За такое могут дать в среднем четыре года лишения свободы. В зависимости от тяжести преступления, размера ущерба и количества эпизодов срок может быть больше”.
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